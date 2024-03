Porrentruy veut prendre soin de ses fontaines

Les fontaines de Porrentruy souffrent du temps qui passe et nécessitent une restauration. C’est pourquoi le Conseil municipal proposera jeudi soir au Conseil de ville d’accepter un crédit de 300'000 francs afin de remettre en état quatre monuments emblématique de la vieille ville. Le crédit concerne la fontaine du Banneret située à la rue des Malvoisins, celle de La Ronde Boule Dorée aux Annonciades ainsi que la Samaritaine située Grand-Rue. S’ajoute à cela la statue de la Vierge à l’Enfant située à la rue du 23 juin.

« Ce sont des joyaux, explique Chantal Gerber, conseillère municipale en charge du dossier. Ces fontaines ont été construites entre 1558 et 1668 et font partie des derniers monuments de ce type à être encore sur la voie publique dans l’Arc jurassien. Mais ils se dégradent très vite. Il est urgent d’intervenir. » Les dernières restaurations datent des années 80 et si la question d’une réfection des monuments a été évoquée à plusieurs reprises depuis, notamment par l’Office de la culture, rien n’a été entrepris. L'idée d'une restauration a finalement été remise sur le tapis en 2022 car plus le temps passe et plus les travaux de restauration coûteront cher expliquent les autorités. C’est l’atelier brutrutain AReA qui s’occupera de la restauration des monuments.