Courroux veut prendre soin de ses séniors

La commune de Courroux lance une action inédite en faveur des séniors. Les autorités ont présenté mardi un programme d’activités destiné aux personnes de 65 ans et plus. Toute une série d’ateliers et de sorties seront proposées prochainement à ces plus de 700 habitants du village vadais qui représentent plus de 20% de la population. L’action intitulée « Ensemble plutôt que seuls » s’inscrit dans le cadre du plan de législature 2023-2027 et du label « commune en santé ». « L’idée était de permettre à nos séniors de cultiver une vie sociale riche et de développer de nouvelles connaissances », indique Jocelyne Mérat Diop, conseillère communale en charge de l’action sociale.

La palette des dix-sept activités proposées se veut large et va des cours de sport à des après-midis rencontres ou encore des ateliers de poterie et d’informatique. Des sorties cinéma sont ainsi prévues ainsi que des visites de la station d’épuration. Les séniors pourront aussi participer à un atelier concernant la fin de vie et les directives anticipées. La commune a lancé il y a quelques mois un sondage en lien avec toutes ces propositions d’activités pour prendre le pouls auprès de la population concernée. Il en est ressorti un intérêt marqué des séniors. Les autorités ne s’attendaient pas à un tel engouement, elles ont même dû revoir le budget alloué au programme à la hausse. L’enveloppe globale atteint finalement 20'000 francs.