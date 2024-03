Jura et Alsace, une coopération redéfinie

Le canton du Jura et la Collectivité européenne d’Alsace souhaitent redéfinir les axes de leur coopération. C’est dans cette perspective que le gouvernement recevait ce mardi à Delémont le président de la Collectivité ainsi que des conseillers d’Alsace des territoires frontaliers. Une feuille de route pour les années 2024 et 2025 a été établie à cette occasion.

Une collaboration vieille de plus de 30 ans

La coopération transfrontalière entre les deux régions reposait à la base sur l’Accord de Lucelle, signé en 1992 avec le département du Haut-Rhin. Mais depuis début 2021 et la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une nouvelle dynamique a vu le jour. La Collectivité européenne d’Alsace, née de cette fusion, bénéficie de compétences élargies en matière de coopération transfrontalière notamment.

La feuille de route adoptée ce mardi met notamment l’accent sur les transports. « En termes de mobilité, la connexion des réseaux cyclables jurassien et alsacien devrait être finalisée d’ici fin 2025. Les travaux sont en cours côté suisse », indiquent les autorités dans un communiqué. Une étude a également été lancée pour renforcer la connexion en transports publics entre le Pays du Sundgau et la gare de Bonfol.

D’autres axes de collaboration ont été définis, tels que l’économie circulaire, le tourisme, la transition écologique, la gestion de l’eau et de la faune sauvage, la culture et le patrimoine historique. La feuille de route prévoit aussi le renforcement des échanges et des rencontres entre les deux administrations. Citons la présence de l’Alsace en tant qu’invitée d’honneur du prochain Marché-Concours, et la participation d’une délégation jurassienne au passage de la flamme olympique le 26 juin prochain en Alsace.

Présentation de « Delémont marée basse »

Première concrétisation de ces échanges : une vingtaine de participants français, allemands et suisses ont assisté ce mardi après-midi à une présentation et une visite du projet « Delémont marée basse », dans le cadre des Assises rhénanes de l’eau. /comm-lad