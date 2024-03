« La fin d’un malentendu entre consommateurs et agriculteurs, une entente possible ! », c’est le titre de la conférence qui sera donnée ce mardi soir à Saignelégier par Blaise Hofmann. L’auteur du livre « Faire paysan », sorti l’année dernière aux éditions Zoé, veut réconcilier agriculteurs et consommateurs alors que ce fils et petit-fils de paysans a observé des tensions et que son discours fait plus que jamais écho à la mobilisation agricole qui frappe l’Europe depuis plusieurs semaines. Blaise Hofmann se veut toutefois optimiste : « Je constate chaque jour une immense curiosité dans les villes pour ce qui se passe dans les fermes et une grande volonté des gens du métier de partager les enjeux quotidiens de leur profession ». L’auteur ajoute l’importance de remettre l’agriculture au cœur de notre quotidien : « Quand on comprend que la politique agricole ce n’est pas quelque chose d’abstrait, on est en train de parler de ce qu’on a trois fois par jour dans nos assiettes, de nos paysages ». /mmi