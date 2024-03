Vos infos vitales à portée de main

Le bracelet est simple, épuré, et le logo d’ambulancier connu à l’international renvoie aussitôt au monde médical. Le QR Code à côté contient, lui, vos informations médicales d’urgence afin qu’elles soient à portée de main des secouristes en cas d’accident. « On peut y trouver le groupe sanguin, traitements médicamenteux en cours, les allergies du porteur, ses contacts en cas d’urgence, etc. », égrène Norman Gogniat, jeune directeur de l’entreprise jurassienne « Mediwrist », fondée par six étudiants des divisions commerciales et techniques du CEJEF dans le cadre d’un travail de maturité.







Le cycliste Yannis Voisard comme ambassadeur

L’idée a germé dans la tête de Norman, cycliste amateur, avec cette question : et si j’ai accident, que se passe-t-il ? Pas un hasard, du coup, si l’ambassadeur de leur produit est un certain Yannis Voisard, cycliste jurassien professionnel au sein de l’équipe Tudor. « C’est intéressant pour des sportifs individuels ou dans des disciplines extrêmes. Un gros accident peut toujours arriver et avoir ça sur soi, c’est une sécurité en plus. Pour ma part, ce n’est pas utile en compétition où on est très bien assisté, mais plutôt à l’entraînement où l’on est souvent seul », relève le cycliste de Fontenais actuellement en stage dans la Sierra Nevada. Une étude de marché a révélé aux étudiants que « 50% des sondés se disaient intéressés par le produit » selon Norman Gogniat.