La saison des foires de Porrentruy débute

Avec le printemps arrivent les foires de Porrentruy. Le programme de la saison a été dévoilé mercredi par la Ville dans un communiqué. Cinq foires se tiendront ainsi cette année, en date des 23 mars, 27 avril, 15 juin, 22 juillet et 21 septembre. La première édition se déroulera ainsi ce samedi et se tiendra principalement sur les rues du 23-Juin et des Malvoisins. La Route de Courgenay sera également en fête.

Une trentaine de marchands itinérants et de forains seront présents en plus des commerçants et restaurateurs de la ville. Au niveau des animations, un orchestre mexicain est au programme, ainsi qu’une activité de grimage pour les plus jeunes. /comm-edr