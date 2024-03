Le PorrenStadium, pour les amateurs de foot et de convivialité

Les amateurs de football et de convivialité auront un point de ralliement à Porrentruy cet été. Le PorrenStadium va prendre ses quartiers à la rue des Malvoisins pendant le prochain Euro, à l’initiative des commerçants et restaurateurs de la place, de l’Academy du HC Ajoie et du FC Porrentruy. Cette fan zone en plein air proposera la diffusion sur un écran LED géant des 45 matches du tournoi organisé en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Diverses animations et un concours seront aussi au menu.

Le PorrenStadium aura donc de quoi apporter une ambiance de fête au cœur de la vieille ville, que l’on soit adepte du ballon rond ou non. « Le but est de dynamiser le lieu, d’y amener du monde en profitant de cet événement. Les gens pourront s’amuser et passer du bon temps en regardant les matches et en se restaurant », explique Raf Richard, membre de l’organisation. La rue des Malvoisins sera complètement piétonne durant l’Euro. Le PorrenStadium réfléchit aussi à intégrer dans ses animations la Fête de la Musique le 22 juin et la Fête de la Bière les 5 et 6 juillet, avec une extension à la rue du 23-Juin. « Il y aura certainement d’autres fan zones dans le Jura. Nous souhaitons que la nôtre soit la principale d’Ajoie », dit encore Raf Richard.

Le budget du PorrenStadium est devisé à 70'000 francs. /rch