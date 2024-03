La grande interview : Pierre-Yves Maillard

Une fois par mois, nos correspondants parlementaires vous proposent une « grande interview » avec une personnalité d’envergure nationale, voire internationale, qui pèse fortement sur le débat en Suisse et certaines décisions politiques.

Pour inaugurer cette nouvelle chronique, la parole est donnée à Pierre-Yves Maillard. Conseil aux États socialiste et surtout président de l’Union syndicale suisse, il a porté l’initiative populaire pour une 13e rente AVS et tentera de récidiver le 9 juin avec l’initiative pour plafonner les primes maladies. Certains médias alémaniques l’ont promu « politicien le plus puissant du pays ». Sans cacher sa fierté, il préfère le terrain et le résultat, comme il l’explique à notre correspondant parlementaire Serge Jubin.