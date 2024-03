La promotion économique fait plus avec moins

Le Jura, leader dans les sous-traitants MedTech

Le site jurassien du Switzerland Innovation Park Basel Area accueille désormais 21 entreprises pour 71 collaborateurs, soit un taux d’occupation de 80%. Ces sociétés sont actives dans différents domaines, notamment dans les technologies médicales. Le ministre de l’Économie, Jacques Gerber, relève avec fierté que le Jura est devenu un des leaders des sous-traitants MedTech. Des sociétés spécialisées dans l’horlogerie se sont ainsi diversifiées dans ce domaine. « On aimerait bien qu’à l’avenir on puisse aussi avoir un siège dans le Jura d’une des grandes marques porteuses dans les technologies médicales, ce qui serait un plus pour faire rayonner notre région », indique Claude-Henri Schaller, chef du service de l’économie et de l’emploi.