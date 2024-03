Patinoire et fontaines au menu du Conseil de ville de Porrentruy

La patinoire à Porrentruy coûte plus cher que prévu et cela inquiète certains élus. C’est le cas de René Dosch, conseiller de ville du Centre à Porrentruy qui a évoqué le sujet des frais de fonctionnement dans une question écrite adressée à l’exécutif bruntrutain. La réponse a été rendue jeudi soir lors de la séance du Conseil de ville.

Le Conseil municipal précise notamment que le déficit de fonctionnement de la patinoire est un souci permanent et que plusieurs mesures doivent être annoncées prochainement. Une renégociation des tarifs de match avec le HCA a été réalisée. La convention avec le HCA court jusqu’en 2026, mais le club est entré en matière pour introduire un forfait de match et revoir les tarifs d’heures de glace. Les autres clubs utilisateurs ont également accepté l’augmentation des tarifs d’heures de glace. Le Conseil municipal indique cependant que la décision de répercuter les frais de fonctionnement sur tous les utilisateurs lors du renouvellement des contrats n’a pas encore été arrêtée et se montre défavorable à une répercussion à 100% de ces frais.

La réponse de l’exécutif n’a pas totalement satisfait René Dosch. L’élu s’étonne que la consommation d’électricité ait été autant sous-estimée, et regrette l’absence de clauses d’indexation des prix dans les contrats avec les utilisateurs. Il espère désormais que des mesures seront prises pour diminuer la consommation électrique de la patinoire. « On pourrait par exemple mettre à sec le 2e champ de glace pendant un certain temps » propose-t-il. Une solution qui n’a pour l’instant pas les faveurs de l’exécutif qui indique dans sa réponse que les frais d’enlèvement et de remise en glace sont très importants. Pour qu’une telle solution soit rentable, il faudrait arrêter le 2e champ de glace durant plusieurs mois.





Les fontaines auront droit à leur cure de jouvence

Le Conseil de ville a unanimement accepté le crédit de 300'000 francs destiné à la restauration des trois fontaines monumentales de la ville ainsi que de la statue de la Vierge à l’Enfant Jésus. Tous les groupes ont souligné l’importance de sauvegarder le patrimoine historique de la ville, véritable carte de visite touristique et symbole du passé de Porrentruy, cela malgré le fait que ces travaux ne figuraient pas à la planification financière. Le groupe PLR a cependant émis quelques questions, notamment sur le financement des travaux et le montant final à la charge de la ville qui dépend de l’appel aux dons lancé par le Conseil municipal. Le groupe a toutefois soutenu à l’unanimité le crédit, soulignant également l’importance d’entretenir le patrimoine.





Porrentruy veut conserver sa police de proximité

En tout début de séance, le maire Philippe Eggertswyler a évoqué la volonté du Gouvernement jurassien de fusionner les polices cantonales et municipales. « Porrentruy a pris position sur le sujet, a indiqué le maire. Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas entrer dans le groupe de travail proposé par le canton. » L’année dernière, le Conseil de ville avait déposé une résolution interpartis pour demander à l’exécutif de défendre le maintien de la police municipale à Porrentruy.





Des mesures pour soulager les participants du Rai Tiai Tiai… et les rues

Le retour du traditionnel Rai Tiai Tiai dans les rues de Porrentruy a réjoui Mathieu Hays, avec un bémol tout de même : l’absence de toilettes pour les participants. « Certains sont allés se soulager dans les rues, la rivière ou dans certains restaurants » explique-t-il. C’est pourquoi il a demandé au Conseil municipal dans une question orale si des mesures seraient prises à l’avenir pour résoudre ce problème. Le Conseil municipal a répondu par l’affirmative affirmant que la situation actuelle n’était pas satisfaisante. Gilles Coullery a indiqué que des toilettes mobiles et un urinoir seront installés l’année prochaine. La question de leur financement n’a cependant pas encore été arrêtée, précise Gilles Coullery. /tna