Quarante ans et de nombreux défis pour l’AJAM

Son histoire est jalonnée par les guerres et les conflits qui ont éclaté à travers le monde. L’Association jurassienne d’accueil des migrants fête cette année ses 40 ans. Plusieurs événements sont prévus pour marquer cet anniversaire, selon un programme présenté jeudi matin. À l’époque, la création de l’entité avait été proposée par le Gouvernement jurassien face à une hausse de la tension migratoire. Une assemblée constitutive a donné naissance le 5 novembre 1984 à l’Association jurassienne d’accueil des demandeurs d’asile (AJADA) avec Raoul Piquerez comme premier président. Trois foyers d’hébergement ont rapidement ouvert dans le canton.





Des hauts et des bas

À la fin des années 90, l’AJADA a dû faire face à sa première crise migratoire avec la guerre au Kosovo. Le Jura a accueilli quelque 1'000 demandeurs d’asile. Un creux a ensuite été enregistré, le nombre de personnes prises en charge a chuté à 280 et l’association a dû fermer de nombreuses structures et se séparer de plusieurs collaborateurs. En 2009, l’AJADA est devenue l’AJAM. Divers programmes ont été mis en place pour favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes migrantes, puis plusieurs vagues migratoires ont amené d’importants défis dont l’arrivée de 600 réfugiés ukrainiens depuis 2022. « Ces quarante années ont été assez variables. Depuis dix ans, nous sommes dans une configuration où nous accueillons beaucoup de monde », explique la présidente de l’AJAM, Suzanne Maître-Schindelholz. Entre janvier et décembre 2022, le nombre de personnes prises en charge a connu une augmentation de 54%, passant de 1'177 à 1'811.