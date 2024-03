Un nouveau vétérinaire cantonal désigné

Le Gouvernement jurassien a nommé un nouveau vétérinaire cantonal. Selon une annonce faite jeudi, Laurent Monnerat a été désigné pour succéder à Flavien Beuchat. Il reprend également le poste de chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires ad interim. Laurent Monnerat a rejoint le SCAV en 2022. Titulaire d’un Doctorat en médecine vétérinaire et d’un Master en économie d’entreprise, il a travaillé dans le privé de nombreuses années en Suisse et à l’international avant de rejoindre l’administration cantonale en tant que vétérinaire officiel. Le nouveau vétérinaire cantonal prendra ses fonctions ce mois.

Le communiqué de presse souligne que le Service de la consommation et des affaires vétérinaires connait actuellement une réorganisation avec le recrutement en cours d’un chimiste cantonal. /comm-alr