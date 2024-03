De bons résultats pour l’hôtellerie jurassienne

L’hôtellerie jurassienne signe un carton en 2023. 122'721 nuitées ont été enregistrées, soit une hausse de 2,6% par rapport à l’année précédente, selon la statistique de l’hébergement touristique de l’OFS mise en lumière ce vendredi par la statistique jurassienne. Il s’agit du deuxième meilleur résultat au niveau des nuitées, après les chiffres historiques de 2021 (123'667 nuitées). La demande indigène est en léger recul (-0,8%) mais elle reste largement majoritaire, avec 86% des hôtes. La clientèle étrangère a, elle, augmenté de 29%.





Augmentation de la clientèle étrangère, en particulier celle du Royaume-Uni

Parmi les hôtes étrangers, c’est le Royaume-Uni qui a connu la plus forte hausse : le nombre de nuitées est passé de 461 en 2022 à 1'225 en 2023 (+764 nuitées), ce qui correspond à une hausse de 165%. Viennent ensuite la France (+633 nuitées, en hausse de 12%) et l’Italie (+421 nuitées, en hausse de 49%). Les touristes chinois et indiens sont aussi de retour (+121 nuitées, en hausse de 202%), tout comme ceux des Etats-Unis et du Canada (+204 nuitées, en hausse de 40%). Contacté vendredi matin, le directeur de Jura Tourisme est plutôt satisfait de cette évolution : « C’est bien que les marchés se diversifient et qu’on ait des chiffres positifs », commente Guillaume Lachat. Ce dernier avoue qu’il est cependant difficile de trouver une explication précise au boom de nuitées de la clientèle anglaise, le 5e marché de l’hôtellerie dans le canton l’année passée.





Le 1er marché reste la Suisse, puis la France et l’Allemagne

Le directeur de Jura Tourisme tient toutefois à nuancer ces statistiques de la demande étrangère. « Ce sont des chiffres plutôt réjouissants mais ils ne vont pas changer la base touristique du Jura », commente Guillaume Lachat qui ne manque pas de souligner que la Suisse reste le premier marché et que c’est là que les investissements de Jura Tourisme sont principalement orientés. Après la Suisse, c’est la France (5'714 nuitées) et l’Allemagne (3'063 nuitées) qui ont apporté le plus de nuitées dans le canton l’année dernière. Il s’agit principalement de tourisme d’affaires et de loisirs, selon Guillaume Lachat. L’Italie, quant à elle, représente le 4e marché (1'279 nuitées). /ech