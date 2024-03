Jura pastoral face à quinze abus sexuels présumés

Dans le territoire du Jura pastoral qui couvre le Jura et le Jura bernois, quiinze cas d’abus sexuels présumés ont été recensés. Une information révélée ce vendredi dans La Matinale de RFJ par le responsable de l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs Christophe Wermeille alors qu’une soirée d’échanges et d’informations a été organisée jeudi à Porrentruy. Ces révélations font suite au rapport de l’Université de Zurich publié en septembre dernier et qui a fait état de plus de 1'000 situations d’abus sexuels dans l’Eglise catholique en Suisse depuis le milieu du 20e siècle. « Quinze situations qui demandent bien sûr d’être clarifiées : à quelle époque, quelles sont les personnes impliquées, etc. », précise Christophe Wermeille qui ajoute, concernant la nature des abus présumés : « Des abus, c’est un panel très large. Pour une personne, ne serait-ce que poser une main sur une épaule, ça peut déjà être considéré comme un abus et on doit l’entendre comme tel. Ça va évidemment jusqu’aux pires horreurs qu’on ne peut même pas imaginer ».