Un livre pour célébrer 50 ans de passion de la nature

Un livre de 160 pages qui comprend près de 500 clichés de passionnés. C'est ce que s'offre le Club d'ornithologie de Moutier et environs (COM) pour ses 50 ans. Cet ouvrage, baptisé « Milieux naturels et biodiversité en Prévôté » sera dévoilé ce vendredi au public à l'occasion d'un vernissage qui se tiendra à 19h à la bibliothèque de la ville.

Toutes les photos ont été prises par les membres de l'association. Elles présentent les animaux et paysages que l'on peut retrouver autour de la cité prévôtoise. Car, au travers de 50 ans d’histoire, le COM a élargi ses activités et inclut désormais la nature au sens large. Ces clichés sont accompagnés de dessins réalisés par Jean-Claude Gerber, l’un des premiers soutiens du Club. C’est lui, d’ailleurs, qui est aussi à l’origine des textes détaillés qui accompagnent toutes les images, « même s’il nous a aussi sollicité », précise Sébastien Gerber, président du COM.