3 minutes pour présenter son travail de maturité

Celle qui se destine à des études de médecine fait face maintenant à un autre défi : résumer ce travail en 3 minutes. « J’essaie de trouver les mots pour que ce soit assez simple à comprendre, que tout soit assez clair et limpide », explique-t-elle. En substance, choisir les faits les plus importants et les énoncer au public. « C’est un exercice difficile, on a plutôt l’habitude au lycée de faire des présentations beaucoup plus longues, donc ça nécessite un peu d’entraînement », poursuit Luna Lando, qui se réjouit de relever le défi. Et pourquoi pas de gagner l’un des trois premiers prix, dotés respectivement de 300, 200 et 100 francs… /tbe