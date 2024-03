Du respect pour les agriculteurs

Une nouvelle action du monde agricole. Une centaine de personnes étaient présentes vendredi soir sur le parking de la Coop et sur le terrain à bâtir de Migros à Bassecourt pour faire entendre leur voix. Elles ont, entre autres, dénoncé l’aberration du projet Migros. Agriculteurs du Jura et du Jura bernois, riverains et consommateurs ont formé le mot « respect » à l’aide de lampes et de torches sur la parcelle du futur centre commercial du géant orange de grande distribution. Après le SOS grandeur nature, le mouvement « Réveil des agriculteurs » a ainsi lancé la manifestation « DIALOGUE Paysans Suisse ». L’administration, la politique, la grande distribution et les entreprises de transformation sont appelées à prendre conscience de leur rôle et à chercher les discussions avec le monde agricole d’ici cet automne. /ech