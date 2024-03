Davantage de fermes bio dans un marché qui stagne

« Se maintenir dans un marché compliqué est déjà une première victoire ». Co-président de BioJura, Joan Studer entend se montrer rassurant quant à la situation actuelle des produits d'origine biologique. Lundi, les membres de l'association ont convergé vers Saules pour leur assemblée générale. L'occasion d'évoquer les perspectives pour 2024. Mais aussi de passer en revue l'année écoulée.

Une année qui n'a pas été de tout repos, comme l'a expliqué le comité de BioJura. Le marché a passablement stagné et certains produits, à l'image de la viande de porc et des œufs, ont vécu des moments particulièrement difficiles. Tout n'est toutefois pas noir dans ce tableau et certaines cultures ont eu (et vont encore avoir) le vent en poupe. C'est le cas notamment des betteraves sucrières, dont les producteurs sont recherchés. « Il y a une forte demande pour le sucre bio suisse », confirme Joan Studer, qui précise que la chaîne jurassienne possède les conditions idéales pour ce végétal.