Des cuivres jurassiens brillent à Kriens

La délégation jurassienne a été primée lors du concours national de solistes et quatuors de cuivre et percussion. Au cornet soprano, Louis Kroni (Fanfare Union Instrumentale Courroux et Ensemble de Cuivres jurassien A) a remporté ce week-end à Kriens le titre de vice-champion suisse avec 98,5 points. L’altiste Lou-Ann Marquis (Ensemble de Cuivres Concordia Mervelier et Ensemble de Cuivres jurassien A) est elle montée sur la 3e marche du podium junior tous instruments confondus. Environ 200 musiciens ont participé à la compétition à Kriens. Le détail des résultats est à retrouver sur le site du concours. /comm-gtr