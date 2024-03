Le festival « Quartier des enfants » désormais porté par une association

Le festival « Quartier des enfants » veut voler de ses propres ailes à Moutier. Les organisateurs de la manifestation ont récemment créé une association dont le but est « d’organiser l’événement tous les ans pour permettre aux enfants et aux familles de passer un bon moment avant la fin des vacances d’été et de se retrouver pour faire du sport, bricoler, s’instruire et créer des liens avant la reprise de l’école », selon les responsables. Le festival avait été mis sur pied pour la première fois l’été passé à Chantemerle et le succès avait été au rendez-vous avec la participation de 150 enfants et environ 50 familles.

À l’origine du projet, Charles-André Konaté, âgé de 16 ans et qui a grandi dans ce quartier, s’est entouré du Service de la Jeunesse et des Actions communautaires (SeJAC), des animateurs Demis Brogna et Kelian Mongo également âgés de 16 ans, ainsi que de Carol Fawer, nouvelle habitante qui avait pris part à la première édition, pour désormais pérenniser son idée au travers d’une association. « Un des objectifs est que l’on devienne autonome, que le SeJAC nous aide au début et qu’ensuite on se débrouille seuls. C’est une association de jeunes pour des jeunes et on essaie que ce soit des jeunes qui animent et qui soient impliqués dans le projet. C’est aussi pour rendre le projet plus sérieux, pour que ce soit plus facile de récolter des fonds et pour faciliter l’organisation de l’événement », explique Charles-André Konaté, dont la démarche l’a convaincu de se lancer dans une formation d’assistant socio-éducatif.