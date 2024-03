Il pleuvait des amendes dans la région le week-end dernier. Le groupe circulation de la police cantonale jurassienne a réalisé plusieurs contrôles de vitesse et de vignette autoroutière sur l’ensemble du territoire. Plus de 200 infractions ont été relevées, dont certaines feront l’objet d’un rapport de dénonciation auprès du Ministère public. Deux automobilistes ont même été mesurés à une vitesse respective de 100 km/h et 105 km/h en localité, selon le communiqué transmis ce lundi. /comm-lge