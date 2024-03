Voyage dans le Far West avec le Swing Rock Ajoie

Le Swing Rock Ajoie prend la route du Far West ! La troupe ajoulote remonte sur les planches pour son traditionnel rendez-vous annuel. Intitulé Western Love, le nouveau spectacle mélange danse, sketchs et théâtre grâce à une cinquantaine de danseurs âgés de 10 à plus de 60 ans, qui évoluent dans une vingtaine de tableaux différents. L’histoire, écrite par Carine Fleury qui s’était déjà occupée du scénario en 2023, raconte un amour impossible au pays des cow-boys. « L’idée m’est venue en préparant le spectacle de l’année passée. (…) J’aime bien les thèmes qui sont concrets », raconte l’auteure. Le Far West s’est aussi imposé pour des raisons pratiques. En effet, certains décors et costumes utilisés en 2023 ont pu être réutilisés cette année. « On fait un maximum de récupération », précise la scénariste.