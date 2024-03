Le plan spécial des Arquebusiers reviendra sur la table du Conseil du ville de Delémont

Un dossier pointé du doigt

Lors de l’entrée en matière, les critiques ont parfois été vives à l’égard de ce plan spécial. Pour le PLR et PVL, Pascal Faivre a, par exemple, estimé que le dossier avait été traité de façon inacceptable. Il a indiqué que certains riverains se sentaient floués. Les représentants de la gauche alternative et du Parti socialiste, Matthieu Weissbrodt et Maël Bourquard, se sont aussi inquiétés des quatre oppositions qui subsistent contre ce plan spécial. « On nous a reproché d’avoir fait le forcing, mais je n’ai vraiment pas cette impression-là, car j’ai participé aux ateliers participatifs et aux séances de conciliation », a expliqué Emmanuel Koller à RFJ. Selon lui, les riverains concernés auront toujours la possibilité de s’exprimer même si le canton lève les oppositions. Des recours au tribunal administratif sont, en effet, possibles.





Une commission en intègre une autre

Le Conseil de ville a, par ailleurs, accepté, par 27 voix contre 13 et 1 abstention, une motion de Mérane Woudman (CS-POP et Vert-e-s) en lien avec le SAS. Son texte demande que la commission quadripartite créée il y a une dizaine d’années lors de la réouverture du lieu culturel soit intégrée à la commission de la vieille ville. Le Conseil communal y était favorable pour éviter les doublons et renforcer les synergies entre tous les acteurs nocturnes. Les représentants des riverains et de l’association Vieille ville, membres de la commission quadripartite, s’opposaient à cette motion par crainte d’être relégués au second plan.

Notez enfin que le législatif a élu Lucie Üncücan-Daucourt comme nouvelle secrétaire du Conseil de ville. /alr