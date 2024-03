Un livre sur une section du MAJ pas tout à fait comme les autres

C’est un livre qui raconte une riche histoire et qui rend hommage aux militants jurassiens de la section de St-Ursanne et du Clos du Doubs du MAJ. L’ouvrage « Le Clos du Doubs et la Question jurassienne » qui vient de sortir de presse a été verni mardi soir. Il a été écrit par Jean-Pierre Chapuis qui préside la section locale du Mouvement autonomiste jurassien depuis plusieurs décennies. L’ouvrage compte plus de 200 pages et est richement illustré. Il retrace la vie de la section de St-Ursanne et de Clos du Doubs du MAJ, créée en 1949. Jean-Pierre Chapuis n’a pas ménagé sa peine puisque les archives qui portent jusqu’au début des années 70 ont été perdues. Il s’est ainsi appuyé sur des documents qui lui avaient été confiés par Roland Béguelin au début des années 80, sur des articles de presse ainsi que sur des témoignages.

Le dialogue interjurassien avant l’heure à St-Ursanne

La section de St-Ursanne et du Clos du Doubs du MAJ qui fête cette année ses 75 ans a connu des faits marquants comme le jumelage avec ses homologues de Bâle et de Bévilard en 1977. Elle s’est ensuite caractérisée dès les années 80 par ses fêtes du 23 juin lors desquelles elle invitait des personnalités renommées comme Raymond Forni et Jean Ziegler. Dès 1987, à la suite d’un appel lancé par Roger Schaffter à St-Ursanne, elle a également œuvré pour le dialogue interjurassien avant d’organiser des débats avec des personnalités anti-séparatistes dès 1992, soit avant la création de l’Assemblée interjurassienne. Jean-Pierre Chapuis indique que ces joutes n'étaient pas évidentes à organiser et précise que Jean-Pierre Graber a été le premier responsable pro-bernois à venir débattre à St-Ursanne. « On a été des précurseurs avant l’Assemblée Interjurassienne », souligne l’auteur du livre.