Le canton du Jura appelle la population à respecter la faune et la flore

Le début du printemps est souvent synonyme de sorties pour les Jurassiens. En période de week-ends prolongés et avec l’arrivée de l’été, l’Office de l’environnement rappelle quelques règles à suivre lorsque l’on se balade dans la nature, afin de ne pas perturber la faune et la flore.

La période actuelle correspond au début de la mise-bas pour la plupart des espèces, et la floraison de la végétation démarre. Déranger un animal lors de cette période peut lui être fatal, ainsi qu’à sa progéniture. Il est ainsi important d’adopter les bons réflexes en maîtrisant son chien en tout temps et au besoin, en le tenant en laisse. La cueillette de fleurs protégées comme l’orchidée est proscrite. Les fleurs partiellement protégées comme la primevère et le bouton d’or peuvent être cueillies, mais pas déracinées, pour autant que la cueillette se limite à un bouquet tenant dans la main.

Les réserves naturelles, à l’image de la Vallée du Doubs et de l’étang de la Gruère, sont les sites les plus visités. L’Office de l’environnement rappelle que la pratique d’activités récréatives et sportives dans ces lieux doit se faire dans le respect de la nature, de la loi et des autres utilisateurs. Dans l’ensemble des réserves naturelles, il est interdit de passer la nuit en dehors des sites officiels de camping. Le bivouac au bord du Doubs est ainsi proscrit. La tranquillité des lieux ne doit pas être perturbée, comme par exemple avec des appareils sonores. Il est également interdit d’allumer des feux dans les tourbières.

Sur le Doubs, la navigation est autorisée uniquement aux canoës et aux kayaks selon les dispositions légales en vigueur. L’utilisation d’engins de plage comme des matelas pneumatiques ou des bouées n’est autorisée que localement, et en aucun cas pour descendre la rivière.

Les autorités cantonales comptent sur les actions de chacune et chacun. Elles effectueront des contrôles réguliers dans les milieux naturels tout au long de la belle saison. Le site de l’Office de l’environnement regroupe toutes les informations utiles. Des pictogrammes indiquant les droits et les interdictions se trouvent également directement dans les réserves naturelles. /comm-edr