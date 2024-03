Porrentruy soigne aussi son aile ouest

Après avoir multiplié les projets à l’est de sa vieille ville côté Courgenay, Porrentruy s’attaque désormais à moderniser la partie ouest de sa ville. Les autorités ont présenté mardi soir à la population le projet Cité-Jardin sur l'ancien site des BKW aux portes du centre ancien côté Courtedoux, là où l'administration communale s’est déjà installée depuis 2018 à l’angle de la rue du Gravier et de la rue Archille-Merguin. Un immeuble d'habitation comprenant 46 appartements et 8 ateliers-bureaux, un bâtiment de 8 maisonnettes mitoyennes ainsi qu'un nouveau parking souterrain devraient occuper à l'avenir les quelques 5'500 mètres carrés restants.







Un parking souterrain pour désengorger le centre ancien

Le projet, estimé à plus de 20 millions de francs par l’investisseur Espace Real Estate basé à Soleure, est rendu possible via un partenariat public-privé. « Nous ne pourrions pas financer la construction d’un parking souterrain. Mais grâce à un partenariat public-privé, moyennant une participation de notre part, c’est possible et nous mettons à disposition le foncier au-dessus pour la partie logements », explique le conseiller municipal à l'urbanisme, Julien Parietti. La municipalité tenait à un parking dans cette zone très citadine afin de désengorger son centre ancien.