Des adaptations dans les cours facultatifs dispensés dans les écoles jurassiennes

Du changement mais pas de révolution dans les cours facultatifs dispensés dans les écoles jurassiennes. Selon nos informations, le Service de l’enseignement a décidé d’adapter les directives qui n’avaient plus été mises à jour depuis un certain temps. Le chef du service Fred-Henri Schnegg a indiqué à RFJ que ces adaptations sont mineures. Les différents cercles scolaires pourront toujours proposer différentes activités à leurs élèves, en fonction d’une enveloppe financière qui est mise à disposition par le Canton.





Pas de doublon

Trois changements sont à signaler : premièrement, le Service de l’enseignement va interdire la mise en place en tant que cours facultatifs mensualisés de branches déjà enseignées. C’est le cas, par exemple, de l’éducation numérique ou de la cuisine. Deuxièmement, les écoles ne pourront plus proposer des cours facultatifs que Jeunesse et Sport met déjà en place via des moniteurs. C’est le cas, par exemple, des cours de football pour les filles. Enfin, troisièmement, le Service de l’enseignement a contraint les écoles à préciser le contenu des cours facultatifs intitulés « jeux de société ». Ceux-ci ne seront admis en tant que cours mensualisés que s’ils ont une vocation d’aide à l’apprentissage. /mle