Une traversée plus sécurisée de Damphreux-Lugnez. L’assemblée communale a accepté mercredi soir un crédit de 770'000 francs pour la réalisation d’un trottoir de liaison sur la route cantonale de Lugnez, la création d’un arrêt de bus ainsi que pour l’assainissement d’une conduite d’eau potable et de l’éclairage public. Les 21 ayants droit ont aussi approuvé un contrat concernant la conservation de vieux bois en faveur de la biodiversité en forêt entre la commune mixte et le canton. /emu