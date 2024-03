L’Hôpital du Jura confirme le départ de Thierry Charmillot

Thierry Charmillot va bel et bien quitter son poste de directeur général de l’Hôpital du Jura. L’H-JU l’indique ce jeudi dans un communiqué, confirmant ainsi ce que RFJ révélait il y a un mois. En arrêt maladie depuis environ cinq mois, Thierry Charmillot partira officiellement le 31 mai, « d’entente avec le Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura », selon le communiqué. Le futur ex-directeur réorientera sa carrière professionnelle après 12 ans d’activité au sein de l’établissement hospitalier jurassien, dont plus de six ans à sa tête. /comm-mle