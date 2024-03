Un déclic pour les soucis informatiques des communes taignonnes

Les administrations communales franc-montagnardes pourront utiliser leur logiciel informatique de manière plus apaisée. Toutes exploitent le même programme d’une société lausannoise via des contrats individuels. En fin d’année dernière devant le syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM), elles ont formulé certaines critiques à l’encontre du logiciel et de son fournisseur. Notamment, une prise en main compliquée, des frais élevés et peu clairs ainsi qu’un service clientèle défaillant. Une délégation du SCFM a donc récemment rencontré à Muriaux le prestataire vaudois pour trouver des solutions.





Placer des garde-fous

Des représentants des communes de Muriaux, des Breuleux, de Soubey et des Enfers ainsi que deux directeurs financiers et commerciaux de la société lémanique ont pris part aux discussions. « Les échanges ont été ouverts et constructifs », assure Grégory Lapaire. Le conseiller communal murivalais en charge du dossier nous a indiqué que la rencontre a d’abord permis de clarifier et préciser les contrats en cours. Des nouveautés ont aussi pu être abordées, comme la mise en place de mécanismes de contrôle. La mission de ces garde-fous est de protéger les administrations taignonnes contre l’accumulation de factures pour des services de maintenance, de développement ou de paramétrage du logiciel. Le prestataire soumettra diverses propositions d’ici le mois de septembre. Chaque commune pourra alors fixer et affiner les mécanismes de contrôle selon ses besoins.

Les administrations franc-montagnardes auront aussi une feuille de route à disposition pour suivre les futures évolutions et mises à jour du logiciel. Quant au service clientèle, le prestataire vaudois s’est voulu rassurant. Il a engagé douze personnes ces deux dernières années pour en assurer le fonctionnement. /nmy