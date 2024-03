Grosse opération conjointe des forces de sécurité suisses et françaises

Les forces de sécurité suisses et françaises ont mené jeudi une grosse opération de contrôle dans la région. La démarche s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Près de 500 personnes ont été contrôlées sur différents axes routiers de part et d’autre de la frontière, selon un communiqué transmis vendredi matin.

L’opération s’est déroulée de 15h à 19h dans le cadre de la Plateforme opérationnelle transfrontalière du Doubs et du Territoire de Belfort. Elle a réuni des employés des polices cantonales jurassienne et neuchâteloise, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), mais aussi des gendarmes, policiers et douaniers français. Un hélicoptère a également été mobilisé.





Diverses infractions constatées

Des points de contrôle fixes et mobiles ont été placés sur les principaux axes routiers et les routes les moins fréquentées. Les unités engagées ont contrôlé 424 véhicules et 485 personnes. Elles ont pu mettre la main sur trois personnes qui étaient recherchées. Diverses infractions à la législation routière et à celle sur le tabac ont aussi été constatées ainsi qu’un chien importé sans les formalités requises et une personne travaillant irrégulièrement en Suisse.

Le communiqué de l’OFDF souligne que ce genre d’opération renforcée a lieu en principe au moins deux fois par an. /comm-alr