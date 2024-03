Une nouvelle serre pour soigner les plantes qui orneront Delémont

Les jardiniers de la ville de Delémont ne chôment pas en ce début de printemps. La période est synonyme de culture horticole pour le Centre d’entretien de la voirie. Plusieurs milliers de petites plantes sont actuellement bichonnées dans la nouvelle serre de la Municipalité, en fonction depuis l’an dernier. Elles seront ensuite plantées un peu partout en ville dès la fin des saints de glace. « La serre gère automatiquement l’aération, l’ombrage et le chauffage. Elle regarde le vent, la pluie, tous les éléments météorologiques », explique Alain Chèvre. Cet horticulteur et floriculteur pour la ville souligne que la nouvelle installation apporte un réel gain de temps. « C’est le jour et la nuit par rapport à avant, on peut faire davantage de choses à côté », ajoute-t-il.