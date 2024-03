Les batraciens apprennent-ils à éviter les routes ?

Entre février et mars, les routes sont dangereuses pour les batraciens, qui traversent en grappe, mus par l’instinct de reproduction aux abords des points d’eau. Et avec les effets du réchauffement climatique et les hivers doux, leurs habitudes ont changé.

Ils sortent de leur hibernation pour démarrer leur migration à partir de cinq degrés, ce qui complique le travail des bénévoles œuvrant à l’installation de barrages près des routes. « Ces dernières années, la migration est plus étalée dans le temps à cause d’une météo en dents de scie, avec des températures en dessus de cinq degrés déjà à partir du mois de janvier », note Léon Bickel-Pasche le président de La Libellule, l’association de protection de la nature active dans le Jura bernois depuis plus de 30 ans. La structure organise des actions comme le relevé et sauvetage des batraciens au printemps à Bellelay.