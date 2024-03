Une soirée pour débusquer des jeunes talents de l’humour

Des humoristes en herbe sont recherchés aux Franches-Montagnes. Le festival « Rires sur Lajoux » et La Hopscène organisent un concours ce samedi dès 18h30 à la BFM à Saignelégier. Six candidats provenant de la région, mais également de Neuchâtel et de Lausanne présenteront un texte humoristique inédit d’une durée de cinq à huit minutes dans l’espoir de décrocher le titre de « Nouveau talent de l’humour ». Le gagnant aura l’opportunité de monter le 18 avril sur la scène de « Rires sur Lajoux » aux côtés de Charles Nouveau, Yoann Provenzano et Cinzia Cattaneo. « On s’est demandé s’il y avait des gens dans la région qui avaient envie de se produire sur scène. C’était aussi un peu un devoir pour un festival comme le nôtre de promouvoir les jeunes artistes de la région », explique le président de « Rires sur Lajoux », Sandro Cestele.