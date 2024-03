Le drapeau jurassien autour du monde

C’est un succès qui symbolise l’attachement des Jurassiens à leur emblème. Le concours « Il flotte notre drapeau » mis en place par le canton du Jura pour célébrer les 50 ans du vote du 23 juin 1974 connaît d’ores et déjà une franche réussite. Le concept propose d’envoyer une photo du drapeau jurassien prise peu importe le contexte, le lieu ou la date. Plus de 230 clichés ont déjà été envoyés, alors que le concours a été lancé il y a moins de deux mois. Le succès ne surprend pas outre mesure le chef du Service cantonal de l’information et de la communication qui se dit toutefois très satisfait. Julien Hostettler souligne que les Jurassiens prennent souvent leur drapeau avec eux lors de grandes manifestations sportives, par exemple. « C’est un peu considéré comme un sport national », relève le chef du Service cantonal de l’information et de la communication qui estime que cela matérialise « un attachement », « une fierté » et « un sentiment d’appartenance au canton ». Certaines photos sont particulièrement marquantes comme des clichés pris au sommet du Kilimandjaro ou au camp de base de l’Everest. Une photo montre même un drapeau jurassien qui a fait le voyage dans l’espace et s’est retrouvé pendant plusieurs mois à bord de la Station spatiale internationale. L’emblème est parti le 30 mars 2006 dans une fusée russe Soyouz avant le revenir sur Terre le 29 septembre 2006 après avoir effectué 2'882 orbites et parcouru plus de 115 millions de kilomètres…