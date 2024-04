Pas de rose pour la Halle des expositions de Delémont

La Halle des expositions, à Delémont, ne va pas se parer de rose dans les prochains mois. L’édifice ne sera pas entièrement repeint à l’initiative de « Vivre comme avant Romandie ». Il s’agissait de notre poisson d’avril réalisé avec la complicité de l’association qui sera toutefois bel et bien été invitée par la Foire du Jura à présenter ses activités dans le cadre du grand rendez-vous du commerce local. L’événement aura lieu le 24 octobre prochain à l’occasion de la journée rose qui est consacrée à la lutte contre le cancer du sein. L’association « Vivre comme avant Romandie » propose une aide aux femmes qui souffrent de la maladie par le biais de cafés-rencontres, d’activités de gymnastique. Elle offre ainsi un encadrement non-médical et un soutien moral. L’invitation lancée par la Foire du Jura permettra à l’association de présenter ses activités. La présidente ad intérim de « Vivre comme avant Romandie » souligne que le moral représente un rôle « énorme dans la lutte contre la maladie ». Patricia Rérat précise, par ailleurs, que son association fonctionne uniquement avec des dons et est en perpétuelle recherche de soutiens financiers. Elle relève que toutes les bénévoles de « Vivre comme avant Romandie » sont des personnes qui ont été atteintes par la maladie.