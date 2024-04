Appel à projets transfrontaliers lancé dans l’Arc jurassien franco-suisse

Un appel à la coopération transfrontalière lancé. L’organisation Arcjurassien.org annonce ce mardi via un communiqué ouvrir son premier appel à projets de l’année. Elle entend distribuer 100'000 francs pour soutenir les « coopérations de proximité à développer le sentiment d’appartenance et à renforcer les liens communautaires dans l’Arc jurassien franco-suisse. » Les projets retenus pourront bénéficier d’un soutien allant jusqu’à 10’000 francs. L’année dernière Arcjurassien.org a soutenu 13 projets allant des rencontres sportives, expositions itinérantes, festivals des terroirs, etc. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mai 2024. /comm-tna