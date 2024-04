Des terrains rendus à la nature à Lucelle

Deux bâtiments disparaissent, deux mares apparaissent. L'Office de l'environnement annonce ce mercredi la finalisation d'un projet de démolition de deux anciens bâtiments inutilisés dans les forêts appartenant au Canton aux abords de l'étang de Lucelle. L’objectif de cet ouvrage était de restitué ce site à la nature. Il abrite désormais deux mares. Ces biotopes « offrent une plus-value intéressante pour la biodiversité et le paysage », selon le communiqué transmis par le canton.

Les deux bâtiments détruits étaient un ancien chalet et un bûcher datant des années 60 à 80. Toutefois, ces bâtiments devenus vétustes ne sont plus utilisés depuis une vingtaine d’années et leur réaffectation n’était pas envisageable. /comm-lge