Une nouvelle Maison de l’enfance en projet à Courroux

La commune de Courroux veut se doter d’une nouvelle Maison de l’enfance. Les autorités ont présenté jeudi soir le projet retenu au terme d’un mandat d’étude parallèle. Le jury composé d’architectes et de quatre conseillers communaux a sélectionné le dossier d’un bureau d’architecte biennois parmi les cinq candidatures en course dans la phase finale. Le nouvel édifice sera construit à la place du bâtiment situé en face de l’administration communale et qui accueillait un magasin pour bébés. La commune est devenue propriétaire de la maison et de la parcelle en question en 2022.

Plusieurs raisons motivent ce projet de nouvelle Maison de l’enfance, selon le conseiller communal en charge du dossier. « Nos enfants sont actuellement accueillis sur trois sites, cette situation ne nous satisfait pas. Par ailleurs, nous attendons jusqu’à 500 habitants supplémentaires dans les prochaines années », explique Raphaël Ciocchi. L’objectif est d’offrir une capacité de 100 places contre 58 aujourd’hui.