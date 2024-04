Daniel Berger : « L’OTAN reste une alliance militaire très importante »

Jeudi, lors d'une cérémonie marquant les 75 ans de l'Alliance atlantique, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a conjuré les États-Unis de rester proches des Européens. Daniel Berger explique que « sans les États-Unis, cette alliance militaire ne fonctionne pas. Les Européens n’ont pas les moyens logistiques (…) pour remplacer les États-Unis. En plus, les États-Unis donnent beaucoup d’argent, mais aussi beaucoup de systèmes d’armes. » Donald Trump, candidat à la Maison-Blanche, a déjà annoncé que « s’il est élu, il exigera que chaque pays membre investisse 2% de son Produit intérieur brut dans son armée. » Ce qui n’est de loin pas le cas de la majorité des états membres de l’OTAN. Daniel Berger précise aussi que ce n’est pas tellement l’Europe qui préoccupe les États-Unis. L’inquiétude est plutôt du côté de la Chine. « Le risque est là. Il faut savoir que l’OTAN ne va pas s’occuper de la menace de la Chine. Mais les efforts principaux des Américains en matière d’observation, de défense ou de prise de position c’est la Chine. Parce que la Chine menace les États-Unis. C’est en tout cas ce que ressentent messieurs Trump et Biden. » Quant à savoir si la Suisse devrait adhérer à l’OTAN, la constitution ne le permet pas. « L’article 3 du traité dit que chaque pays doit être capable de se défendre. Là on pourrait dire d’accord. Mais l’article 5 relève qu’il faut aussi être prêt à aller défendre les autres. (…) Et ça, c’est contre notre constitution. » /sma