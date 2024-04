Des petits jobs pour les jeunes Delémontains en décrochage ?

Delémont doit s’investir davantage pour les jeunes en situation de décrochage. Une motion a récemment été déposée au Conseil de ville par l’élu socialiste Christophe Badertscher. Son intervention demande qu’une offre de petits jobs soit proposée pour favoriser l’intégration socio-professionnelle de ces personnes.

Entre 5 et 10% des jeunes suisses décrochent du système de formation à un moment donné de leur parcours. Selon Christoph Badertscher, ils se retrouvent souvent sans emploi et cumulent généralement divers problèmes comme la précarité ou encore l’isolement social. Le conseiller de ville demande à la Municipalité de s’inspirer du programme de petits jobs mis en place par le Service de la jeunesse de Moutier. Il souhaite qu’une offre permanente soit créée pour donner à ces jeunes la possibilité de réaliser de petits travaux « formateurs et favorisant leur résilience ».





Une création de poste en suspens

Christophe Badertscher demande que la ville s’approche des partenaires économiques et sociaux du canton tels que les syndicats pour proposer des rémunérations qui respectent le salaire minimum. Il l’enjoint aussi à créer des ressources supplémentaires au sein du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement pour assurer la mise en place et le suivi de cette offre. Christophe Badertscher ne demande pas formellement la création d’un poste, mais il estime qu’une telle démarche est certainement opportune, avec à terme un autofinancement au moins partiel par le biais des fonds récoltés.

Cette motion sera traitée lors d’une prochaine séance du Conseil de ville. /alr