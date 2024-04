Des records de températures pourraient tomber ce week-end

Une masse d’air d’origine subtropicale arrive dans la région. Il fera chaud ce week-end et à toutes altitudes. La limite du zéro degré se situera à environ 4'000 mètres. Une situation qualifiée d’exceptionnelle par les météorologues. Il faut remonter aux mois d’avril 2007 et 2011 pour voir un mercure s’élever aussi haut, si tôt dans l’année. Des records pourraient être battus en Suisse, comme dans l’Arc jurassien, précise Nicolas Borgognon, météorologue à Météonews. « La température moyenne pour début avril se situe autour de 12 à 13 degrés en plaine et 8 à 10 degrés à 1’000m. Et là, selon les modèles, on attend pour samedi des températures de 24 à 25 degrés sur le Littoral neuchâtelois. Dans les régions qui sont plus exposées au vent du sud-ouest, qui va souffler dans le Jura, on prévoit des valeurs supérieures à 25 degrés, jusqu’à 27 peut-être. À La Chaux-de-Fonds, il devrait faire autour des 23-24 degrés. Des records pour la première quinzaine d’avril pourraient être battus, voire même pour l’ensemble du mois dans la Métropole horlogère ».