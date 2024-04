Les « puffs » n’ont pas leur place dans le Jura

« Un piège sournois pour les enfants et les adolescents », c’est ainsi que Didier Spies qualifie les « puffs ». Le député UDC a récemment déposé une motion au Parlement jurassien. Il demande au Gouvernement d’adapter la législation pour que les cigarettes électroniques jetables ou à usage unique soient interdites sur le territoire cantonal. Il relaie que de telles procédures ont déjà été engagées dans d’autres pays, comme la France, l’Allemagne, l’Angleterre ou encore l’Irlande.

Les « puffs » sont une aberration en matière de santé publique aux yeux de Didier Spies. L’élu de Courroux explique dans son intervention que leur prix est dérisoire, les arômes fruités et sucrés sont attirants et la discrétion du dispositif les fait passer inaperçues auprès des parents. Apparues il y a quelques années dans le Jura, ces cigarettes électroniques jetables ou à usage unique ne sont légalement vendues qu’aux personnes majeures. Il ressort toutefois d’une étude réalisée par Unisanté à Lausanne en collaboration avec Promotion santé Valais en Romandie que 59% des jeunes de 14 à 25 ans en ont déjà consommé et que 12% y recourent fréquemment, y compris chez les 14-17 ans. De son côté, la Revue Médicale Suisse a publié il y a une année un consensus d’experts recommandant une interdiction de vente. Didier Spies avance également que les « puffs » sont un fléau environnemental en raison de la batterie au lithium et du plastique qu’elles contiennent.

Une motion dans le même sens a été déposée l’année passée au niveau fédéral par le conseiller national vert Christophe Clivaz. Le Conseil fédéral propose de la rejeter. Il préfère introduire un impôt plus élevé sur les « puffs » pour avoir un effet dissuasif et souhaite uniquement interdire la vente de ces produits aux mineurs. /emu