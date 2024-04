BRAC pose ses valises au Caveau

Gratter pour amener la lumière sur le monde ouvrier

La deuxième partie de l’exposition met en lumière un travail différent de l’artiste installé depuis peu à Fontenais. Il s’intéresse au monde ouvrier, aux travailleurs et travailleuses, avec à chaque fois des portraits accompagnés de l’outil emblématique du métier représenté. « Mon père a toujours été relativement politiquement de gauche et pour la cause ouvrière. J’ai été baigné dans les problématiques ouvrières. Mes parents m’ont raconté aussi ce qu’il se passait au moment où les premiers immigrés italiens et espagnols. » Et pour représenter ce monde qui l’a toujours fasciné, BRAC a adapté sa technique : « Ici, j’ai utilisé la technique de la carte à gratter, explique BRAC. C’est une ancienne technique qui ressemble à la gravure. On travaille le dessin avec des scalpels, ce qui donne un rendu assez dur et tranchant. Je trouve que cela correspond bien au monde ouvrier, qui lui aussi est parfois dur et tranchant. »