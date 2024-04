30 ans du génocide contre les Tutsis : « On doit continuer à vivre »

« Se souvenir, s’unir et continuer à vivre », c’est un des slogans qui résonne ce dimanche à l’heure de commémorer les 30 ans du génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Un massacre qui aura fait entre 800'000 et un million de morts en 100 jours, entre le 7 avril et le 17 juillet 1994.

Neuchâtelois d’adoption, Emmanuel Mbayiha a perdu la quasi-totalité des membres de sa famille lors de ce génocide. A l’époque, il étudiait à l’étranger ce qui lui a probablement sauvé la vie. Il milite aujourd’hui pour préserver la mémoire de ces événements et la partager. Ceci afin que jamais plus de tels massacres ne se reproduisent.