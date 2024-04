C’est le moment de contrôler son véhicule

Le printemps est là. Les oiseaux chantent et les températures dépassent les 20-25 degrés. Comme en hiver, à cette période de l’année, il est important de s’assurer du bon fonctionnement de nos véhicules. Le Touring Club Suisse nous partage ses conseils. Du côté de nos quatre-roues, il faut commencer par nettoyer l’intérieur et l’extérieur de la voiture, et insister en particulier sur les vitres et les rétroviseurs. Les résidus de sel de déneigement doivent être éliminés pour éviter d’endommager la carrosserie. Quand la saison d’hiver se termine, on troque aussi les pneus d’hiver pour ceux d’été.

Pour Laurent Pignot, porte-parole du TCS, pas question de les garder plus longtemps pour ensuite les jeter, car la tenue de route et le freinage ne seraient pas garantis. Les modèles d'hiver et d'été présentent ainsi des caractéristiques différentes. Il faut en tenir compte pour équiper son véhicule de manière adéquate, selon la saison. Le fonctionnement de la gomme n'est pas le même, d’après Michael Burri, directeur du garage de La Rochette à Tavannes.