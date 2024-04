Les jalons sont posés pour faire de Moutier un district jurassien

Les préparatifs en vue de l’arrivée de Moutier dans le canton du Jura franchissent une étape supplémentaire. Le Gouvernement jurassien a transmis ce lundi un message au Parlement visant à concrétiser la création d’un district de Moutier. Parallèlement, un guichet unique doit voir le jour dans la cité prévôtoise pour délivrer les prestations de l’administration cantonale. Ces démarches répondent aux engagements pris durant la campagne des votes d’appartenance cantonale de Moutier.

Sous réserve du feu vert du Parlement – puis de la population le 24 novembre prochain pour modifier la Constitution – Moutier formera donc le quatrième district jurassien à son entrée dans le canton le 1er janvier 2026. Principale incidence au niveau des institutions : la répartition des sièges au législatif cantonal. Moutier aura droit à 7 députés sur 60. En conséquence, le district de Delémont en perdra 4 pour un nouveau total de 26, l’Ajoie en perdra 2 pour un nouveau total de 18 et les Franches-Montagnes en perdront 1 pour un nouveau total de 9. Cette répartition fonctionnera cependant sur une période transitoire qui correspond à une législature de cinq ans. En effet, la ville de Moutier n’aura pas à terme un nombre d’habitants suffisant pour former à elle seule une circonscription électorale permanente dans le Jura. Le canton va donc opérer un nouveau changement en finalisant la réforme des institutions. La création d’un cercle électoral unique sur le territoire jurassien semble être l’option privilégiée. Mais l’Etat évoque aussi l’instauration d’une nouvelle distribution des mandats parlementaires ou un nouveau découpage des circonscriptions pour garantir une représentation équitable de l’ensemble de la population jurassienne. Le Gouvernement transmettra au Parlement un projet de réforme des institutions au début de la prochaine législature pour permettre aux députés de Moutier de participer à son élaboration.







Le guichet unique pour moderniser l’Etat

Autre incidence de l’avènement d’un district de Moutier : la mise en place d’un guichet unique dans la ville. Il servira à délivrer des prestations de l’administration cantonale dès le 1er janvier 2026. Il s’agit d’un projet pilote mené par le Gouvernement dans le cadre de son action « Modernisation de l’Etat ». S’il donne satisfaction, le guichet unique pourra être étendu aux autres districts jurassiens. La cité prévôtoise fera donc office de laboratoire dans les réflexions sur les attentes et besoins futurs des administrés, avec l’évolution technologique en toile de fond. Le guichet unique proposera une porte d’entrée physique et transversale de l’administration jurassienne, délivrera les prestations de base en un seul lieu, soulagera les unités administratives en filtrant et en orientant les demandes, puis traitera directement les demandes simples. Mais le guichet unique accompagnera aussi les citoyens pour limiter la fracture numérique, soit pour soutenir la transition vers une administration numérique. L’Etat jurassien estime le coût de la création du guichet unique à un montant de fonctionnement annuel à 300'000 francs. Il précise encore que cette innovation ne pourra pas remplacer les guichets spécialisés existants.

A noter que la période de consultation est terminée. Le Gouvernement indique que le projet a été globalement bien accueilli. Il n’a pas soulevé de contestation particulière qui aurait nécessité une adaptation. /comm-rch