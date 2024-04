Nouvelle innovation pour Louis Chevrolet

Louis Chevrolet Watch Company SA sort une nouvelle collection. L’entreprise basée à Porrentruy a dévoilé lundi trois modèles qui intègrent un tourbillon. Cette complication horlogère permet de gagner en précision. L’une des montres Velocity fait aussi figure de première mondiale, puisqu’une partie de sa structure est réalisée en Carbogold®. Cet alliage, breveté par la société de Courrendlin Nayasti Sàrl qiu a travaillé étroitement avec la société de Porrentruy, est composé de carbone et d’or rose 18 carats. C’est la carrure du garde-temps qui est donc panachée noir et or rose. « C’est surtout un esthétique incomparable. C’est-à-dire que chaque montre est unique, ça veut dire que l’or va se placer à tel ou tel endroit, mais vous n’aurez jamais deux mêmes montres », souligne André Saunier. Le directeur de Louis Chevrolet Watch Company SA précise que l’innovation permet à sa société « d’aller de l’avant ».