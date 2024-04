Vingt ans de planches pour Art qu’en Lune

La troupe de théâtre Art qu’en Lune de Glovelier célèbre deux décennies de spectacle et de scène. Les comédiennes et comédiens nous invitent dans leur « Cabaret », une suite de 22 sketchs, écrits par Hanoch Levin et mis en scène par Stéphane Thies.

Josette Berret et Sylvie Challet sont des fidèles de la troupe depuis les premières heures, il y a plus de vingt ans. Elles parlent de leur passion du théâtre, des textes qui bousculent et des tout débuts de la troupe. Tout commence en 2001 avec une pièce, « 8 Femmes », jouée par les membres de la société de gymnastique de Glovelier…