Randos Bure pour faire découvrir le village

Bure joue la carte de la mobilité douce. Cinq parcours didactiques ont été balisés dernièrement. Ils seront inaugurés le 27 avril. Le maire a lancé cette initiative en début de mandat, l’année dernière, dans le but d’encourager les citoyens à découvrir le territoire communal. « Le premier objectif est de promouvoir la mobilité douce dans la commune et de découvrir des endroits insolites », relève Michel Vallat. Il s’est entouré de villageois pour mener à bien ce projet qui compte donc cinq itinéraires de 3 à 17 km. Parmi eux, François Baumgartner. Ce passionné de randonnées connaît bien la région et a mis un point d’honneur pour définir un thème par itinéraire : « marcher idiot, ça ne sert à rien, donc c’est d’apprendre quelque chose ». Cet ancien enseignant cite par exemple « La rando de l’étang » qui mène le marcheur au bord de ce biotope, mais aussi « La rando des écoliers », un sentier qui permettait aux enfants de la ferme de Valoin de se rendre à l’école au Maira.